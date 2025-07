Rózsák, muskátlik és társaik a Mátraalján - a nyugalom szigetei versenyre keltek

Idén már 4. alkalommal indult nemes versengés a Virágos Markaz elnevezésű kertszépségversenyen, tájékoztatott Hegedűsné Kis Tünde szervező.

Kertszépségverseny Markazon

Forrás: Markaz / Facebook

– Pályázni virágos udvarral, előkerttel, balkonnal egyaránt lehetett. A kertlátogatással egybekötött zsűrizés már lezajlott. A zsűri tagjai Hacsavecz Katalin, Markaz virágos Katija, továbbá Szél Márta önkormányzati képviselő, dísznövénykertész, valamint Medve Tamásné Zsuzsa, a Virágos Markaz 2024 legszebb kerttulajdonosa voltak. Az eredményhirdetésre augusztus 20-án kerül sor, amikor a győztes átveheti a Virágos Markaz feliratú kerámia táblát, de értékes kertészeti csomagok is gazdára találnak– részletezte Hegedűsné Kis Tünde.

Gyönyörű kilátás a markazi tóra a kertszépségverseny egyik helyszínén

A kertszépségverseny igazán nemes versengés, de közösségi élmény is

A mátraalji község nemcsak házi vetélkedéseket szervez a szép virágoskertek kedvelőinek, de részt vesz a Virágos Magyarország pályázatain is. 2023-ban már harmadik alkalommal neveztek, amikor komoly nyeremény is ütötte a markaziak tenyerét, számolt be korábban Holló László polgármester.

Markazi kertszépségverseny zöld pázsittal

– Településünk 100 ezer forint értékben nyert virágpalántákat a Virágos Magyarország pályázaton. Ez a markaziak közös eredménye, a közösség együttes érdeme. Ezért úgy döntöttünk, hogy szétosztják a palántákat a lakosok között, ami azt jelenti, hogy ingatlanonként egy csomag, azaz 10 darab palánta igényelhető – részletezte tavaly júliusban Holló László.