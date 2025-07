Kétségbeesett édesanya kér védelmet gyermekeinek a gyöngyösi buszpályaudvaron

Egy kétségbeesett édesanya reagált a szerkesztőségünknek szerdán írt levelében arra a hétfőn megjelent írásunkra, amelyben arról számoltunk be, hogy a gyöngyösi városrendészet munkatársai a rendőrséggel és a polgárőrséggel közösen szombat éjszaka a város buszpályaudvarán kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt elfogtak és állítottak elő egy illetőt. A 4 gyermekes 49 éves édesanya azt írta portálunknak, hogy nagyra becsüli a városrendészet és a rendőrök munkáját.

Kétségbeesett édesanya kér állandó rendőri jelenlétet a gyöngyösi buszpályaudvaron a gyermekei és a többi utas védelme érdekében

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

– Hálás vagyok, hogy értünk dolgoznak, és ezt nagyon komolyan mondom. Lehetne-e esetleg folyamatos a felügyelet a buszmegállóban? Én ugyanis azon a szombat estén fél 9-kor gondoltam úgy, hogy a nagylányom diplomaosztó vacsorájáról busszal is hazajöhetek. Miért is ne, hisz világos van, ne fáradjanak a fiatalok velem autókázni. Kicsit megbántam. Félelmetes volt. A kihalt buszmegállóban mintegy 8 ember lézengett – 3 ,,fura", 3 kissé gyanús és rajtam kívül két átlagos utazni szándékozó. Nem volt hivatalos személy a közelben, se rendőr, se más. Egy darabig inkább ezért a Gyöngyszöv előtt várakoztam. Indulás előtt 10 perccel átmentem a buszom megállójába. Félelmetes volt. A cikkben is említett "beállt" fickó kiabálva kerülgetett mindenkit. Nem néztünk rá, a telefonunkba mélyedtünk jobb híján, én végül fel is hívtam egy barátnőmet, hogy ne legyek egyedül. Mivel nem kötött belénk, túlzottnak éreztem rendőrt hívni, de pocsék érzés volt. A fiam járt az eszemben, aki 12 éves, és naponta utazik innen, hisz Berzés. Én nem gyakran buszozok, de ő naponta. Féltem őt, és a lányaimat is. Meg mindenkit. Szóval szeretném kérni: ha ennyire durva a drogos helyzet Gyöngyösön, oldják meg a folyamatos rendőri/polgárőri felügyeletet a kiemelt helyeken. Kérem. Hogy merjünk utazni. Köszönöm előre is, és még egyszer: hálás vagyok a munkájukért! – áll a gyöngyösi édesanya portálunknak küldött levelében.