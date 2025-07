Meglepő ellátásban részesítették a természetfotóst az egri kórházban, ő sem számított rá

A szúráshoz az ott dolgozó Magyari Attiláné, Sugár Beáta, Pajos Mónika, Jakus Barbara szinte egyszerre elkészítették Főorvos Úr beavatkozásához szükséges eszközöket

– írta a beteg. A beavatkozás sikeres volt, a fájdalom megszűnt.

A páciens különösen nagyra értékelte az osztályon tapasztalt emberi hozzáállást is. —Öröm volt nézni, hogy az ott dolgozó Főorvos Úr és a kedves hölgyek mennyire összetartanak, és kedvesek egymással és a betegekkel.

L. Lajos végül úgy zárta levelét, hogy 11 óra 20 perckor, a kedves megbeszélés után, boldogan és büszkén jött ki a rendelőből.

A Markhot Ferenc Kórház szájsebészeti osztályának dolgozói ismét bizonyították: az empatikus, gyors és szakszerű ellátás nem csupán gyógyít, hanem maradandó élményként is megmarad a betegek emlékezetében. Nem ez az első alkalom, hogy a Markhot Ferenc Kórház dolgozóinak munkáját hálával és elismeréssel említik. Nemrégiben arról is beszámoltunk, hogy egy kisfiú sikeres műtéten esett át az intézményben, és a család akkor is kiemelte az ott dolgozók szakmai tudását és emberségét.