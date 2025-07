"Csak a miénk volt!" – Sírás lett a romantikus egri visszatérés vége

Egerben néhány éve volt lehetőség a turistáknak, arra, hogy egy erre a célra kijelölt lakatfalra feltegyenek egy lakatot. Sokan éltek a lehetőséggel, hogy az itt-tartózkodásuk emlékére elhelyezzék a lakatot. Párok, családok, baráti társaságok hagyták itt emléküket. Egy pár azonban hiába kereste, nem találta meg a lakatját.

Több szerelmi zarándokhely is létezik városunkban. A legnépszerűbbek Eger lakatfalai

Hová lett a lakatfal?

Egy egri Facebook-csoportban láttuk a bejegyzést, amelyben Rebeka és Balázs fejezte ki szomorúságát ezzel kapcsolatban. Mint írják, 2016-ban helyezték el a lakatot, amely számukra különös fontossággal bírt.

– Az csak a miénk volt, kettőnké, még nem voltak gyerekek. Egy évvel később visszazarándokoltunk, megtaláltuk és óriási volt az öröm – írták.

Kifejtették, hogy pár évig nem volt lehetőségük Egerbe jönni, mert a házasság után megérkeztek a gyerekek, de most eljöttek Egerbe, hogy megmutassák nekik.

– Eljöttünk a két gyermekünkkel, hogy láthassák ők is a falat, még ha esetleg nem is találjuk meg a sok lakat közt a miénket, ez a hely akkor is mély érzéseket hagyott bennünk. De a várva várt öröm helyett zokogás lett....a rács más lett, a lakatok fiatalkák, eltűnt a miénk is a többivel – fogalmaztak a posztban.

Feltették a kérdést, hogy mi lett a lakatfallal, hová lett a sok meghitt pillanatot magába záró lakat, illetve lecserélik-e ezt a falat is.