Ennyibe kerül, ha otthon készítenénk sárgabaracklekvárt és az egri piacon szerezzük be a gyümölcsöt

Ha nyár, akkor befőzés: sokaknál ez összekapcsolódik. De hogy megéri-e, ez az igazán jó kérdés, megpróbáltuk megkeresni rá a választ. A leggyakoribb lekvár talán a sárgabarack, a szezonja el is kezdődött, ám ahogy arról nemrég írtunk, a termés sok helyen nagyon kevés, vagy el is marad a szüret a virágzás idején kedvezőtlen időjárás miatt, a terméskezdemény elfagyott, vagy méhek híján nem volt beporzás. Az elmúlt öt évben évente 200-1100 tonna kajszit takarítottak be Hevesben, idén nem várható bő mennyiség. De ha van, megnéztük mennyibe kerül.

Lekvár alapanyag: ennyibe kerül Egerben a sárgabarack Fotó: Gál Gábor

Drágább lett a barack, megéri befőzni lekvárnak?

A sárgabarack ára széles skálán mozog, rendelésre például 800-2000 forint között találunk fajtától függően Heves vármegyében (tavaly a termelők 600-800 forintért is hirdettek, cefrének való persze most is van ennyiért), de piacokon 1300-1500 forintért is kapni a kisebb szeműt, az üzletekben pedig akciósan 1000-1300 forintért is kínálnak ilyet. Megnéztük az egri piacon, a sárgabarack kilónkénti ára majdnem 2000 ezer forint, az őszié kétezer. Az áraktól függetlenül sok helyütt megmaradt a lekvárkészítés hagyománya, bár a nekünk nyilatkozók már tényleg csak nosztalgiából főzik.