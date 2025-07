Szívszorító döntésre kényszerültek Ágoston szülei

A poszt végén arra kérik az olvasókat, hogy ha bárki valóban hatásos alternatív kezelést, szert vagy szakembert ajánlana, az csak olyasmi legyen, aminek van tudományos alapja, lehetőleg leukémiás esetekre vonatkozóan – és nem pusztán jó szándék vagy remény.

A család most minden idejét és erejét Ágostonnak szenteli. Bár tudják, hogy a legnehezebb időszak következik, a lehető legtöbb szeretetet, közös élményt és békét szeretnék neki adni. És talán – ahogy írják – egyszer majd valami jót is létrehozhatnak mindabból, amit Ágoston kapott ettől a közösségtől. De addig is, minden pillanat számít.