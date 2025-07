Ezrek buliztak a veszélyes állatok közelében az egri borünnepen

Az egri Excalibur étterem sárkányának szájába költöztek a lódarazsak és el is jött az idő, hogy meg is mutassák magukat a környezetüknek. A kék sárkány szájából nem tűz, hanem csípésükkel szintén égő érzést, megfelelő mennyiségben, vagy allergia esetén halált okozó lódarazsak jöttek elő. Pechükre, hiszen Varró Attila darázsvadász ki is irtotta őket szombaton, hogy aztán amikor beszéltünk vele, már a következő helyszínen pusztítsa ki az ember alkotta épületeket kedvelő, az emberek társaságát viszont nehezen viselő (és viszont) rovarokat. Itt szintén jó néhány lódarázs volt a probléma.

A lódarázs királynő kolóniát alapított, a hűvös idő elmúltával előbújt a szaporulat

Forrás: Agria Tv Bt./Ládi László

Mostanság jönnek elő a fullánkos rovarok

Mint Varró Attila mondta, nem most költöztek oda a darazsak, hanem még tavasszal, és akkor is csak egyedül a királynő, amely szépen megépítette a fészkét egy rejtett helyen, padláson, tetőben, majd megalapította a kolóniát. Az utóbbi időszak hűvösebb időjárás alatt nem merészkedtek ki, most azonban eljött az idő és aktívan repülnek és elég sokan vannak. Varró Attila szerint elszaporodtak.

- A lódarazsak irtásával nem ajánlott egyedül megpróbálkozni, mert megfelelő védőruha és tudás kell hozzájuk. A lódarazsak nagyobb méretűek, ennek megfelelően több mérget is juttatnak az ember szervezetébe, ami allergiás reakcióhoz, anafilaxiás sokkhoz vezethet, mentő, kórház és akár halál is lehet a vége – magyarázta Varró Attila, akinek most annyi a munkája, hogy helyszínről helyszínre jár. Hozzátette, a nem szakszerű darázsirtás ahhoz is vezethet, hogy még több lesz belőlük, mint addig volt. Találkozik is ilyen esetekkel, amikor nem szakmunkás vizsgával, nem megfelelő végzettséggel, olcsó munkát ígérve irtottak korábban darazsakat. A nem profi szakemberek beavatkozásának is lehet kórházi kezelés a vége.

Lódarazsakat fújt az egri sárkány, de Varró Attila lenullázta az új fegyvert

Forrás: Agria Tv Bt./Ládi László

Baj lesz, ha elszaporodik az ázsiai lódarázs

Felvetésünkre, hogy az év eddigi időszakában nem lehetett találkozni darazsakkal elmondta, ez így van, eddig meghúzták magukat. Viszont az enyhe tél miatt egyre több királynő éli túl az évszakot és egyre több fészket építenek, s szinte mindenhol ott vannak. Az európai lódarázs mellett a Darázsvadász a néhány éve behurcolt ázsiai rokon miatt aggódik. Ezek ugyan fél, vagy egy centiméterrel kisebbek, de agresszívabbak, speciális ruha kell az irtásukhoz és nem is elég egyetlen ember.