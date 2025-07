Felcsillant a remény: hamarosan kihúzzák a dugót az M3-asból

Jövő héten a tervek szerint több felújítás is befejeződik az M3-as autópályán, így a Gödöllő környékén, mindkét oldalt folyó felújítás, ha minden igaz, kedden zárul, s péntekig tart majd a Gyöngyöstől Nagyfügedig tartó rekonstrukció is. Ezek a főként kopóréteget érintő felújítások mindkét oldalon tartottak az M3-as autópálya első felén. Azért az utat üzemeltető MKIF oldaláról tudható az is, hogy kezdődnek újak, Gödöllőnél, az országhatár felé vezető oldalon, a 24-33 kilométerszelvények között három napos forgalomkorlátozásra kell számítani péntekig, míg az 56-os kilométernél, Hatvannál mindkét oldalon lesz munkavégzés július 22-23-án.

Több helyen az utolsó simításokat végzik az M3-as autópálya felújításán

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Ma reggel baleset indította a napot az M3-as autópályán a Horti pihenőhelynél.