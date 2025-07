Autós rémálom a láthatáron - ha most indulsz útnak Hevesből, ezt látnod kell!

Az M3-as sztrádán autózókra a következő napokban mindkét irányban – Budapest és országhatár felé is – terelés és torlódás várhat, ezért ajánlott a megszokottnál is türelmesebben, figyelmesebben közlekedni. De nemcsak az M3-ason lesznek terelések, a 25-ös főúton is több helyen útlezárásra kell számítani – derül ki az Útinform beszámolójából.

Terelések okozhatnak torlódást az M3-as autópálya mindkét oldalán.

Forrás: Nool.hu

Ahol vigyázni kell az M3-as autópályán:

Mezőcsát közelében, a 160-as és a 155-ös km között a Budapest felé vezető oldalt burkolatfelújítás miatt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon, egy-egy sávon halad.

Vásárosnamény felé a 168-as és a 174-es km közötti szakaszt lezárták burkolatfelújítási munkálatok miatt. A forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható, ez idő alatt a 171-es km-nél található Polgár pihenő sem használható.

Burkolatjavítási munkák miatt lezárták a Budapest felé vezető oldalt Nyíregyháza térségében. A 233-as és a 238-as km között a forgalom a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy-egy sávon tud haladni. A Nagykállói úti csomópont, illetve a 403-as főúti csomópont le- és felhajtó ága is le van zárva Budapest felé.

De módosult a hétvégi kamionstop is. A kamiontilalom vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben.

De a 25-ös főúton is több szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani:

Eger belvárosában, a Szvorényi utcánál közműépítés miatt sávzárás mellett lehet autózni.

Szentdomonkos térségében, a 47-es és 50-es km között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra mellékutakra terelik el.

Szombaton több baleset is borzolta a kedélyeket az M3-ason

Szombat kora reggel az M3-as autópálya mezőkövesdi szakaszán egy autó karambolozott egy mikrobusszal a 131-es kilométernél.