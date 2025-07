Szédületes retro hangulat, koktélok és finomságok – így készülj a Macok Utcabálra!

Egy este, ahol minden a nosztalgiáról szól – ez a Macok Utcabál, amely augusztus 1-jén (pénteken) 18 órakor veszi kezdetét Egerben, a Tinódi Sebestyén téren. A Pont. Gasztroműhely és a Macok Food Truck csapata ezúttal is gondoskodik a jó hangulatról, az ízekről és természetesen a felejthetetlen retró élményről.

Nemsokára kezdetét veszi a Macok Utcabál koktélokkal és ínycsiklandó fogásokkal

Fotó: HALASZ BENCE / Forrás: Macok Bisztró/Facebook

Éld át újra a diszkók aranykorát a Macok Utcabálon!

A diszkógömb alatt a hangulatot Pászti Gábor DJ pörgeti fel a 70-es, 80-as és 90-es évek legnagyobb slágereivel – garantált a tánc egészen éjfélig! A hűsítő italokról a fröccs- és BUBI bár, valamint az old school koktélpult gondoskodik, tele olyan klasszikusokkal, mint a Pina Colada, a Sex on the Beach vagy a Blue Lagoon. Az éhes táncosokat pedig a Macok Food Truck street food fogásai várják – hogy az energia se fogyjon el!