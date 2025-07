500 milliós lehetőség a hevesi településeknek, mutatjuk, mire pályázhatnak az önkormányzatok

Ötszáz millió forintra pályázhatnak az önkormányzatok a felelős állattartás érdekében a Magyar Falu Programban – közölte az Agrárminisztérium (AM). A közlemény alapján a Magyar Falu Program az élet minden területén szem előtt tartja, hogy falun élni jó és biztonságos legyen, ebbe – sok egyéb terület mellett – beletartozik a felelős állattartás támogatása is, ezért országos ivartalanítási, chipezési és oltási program indul idén ősszel. Hangsúlyozták, hogy a kormány kiemelt figyelmet fordít az állatvédelem, valamint a felelős állattartás támogatására, és Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos, valamint Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos már nem első alkalommal működik együtt abban, hogy az állatvédelem, a felelős állattartás területén is előre tudjanak lépni a falvak.

A Magyar Falu Program új kiírása elérhető már. Fotó: Fehér Gábor

Az új pályázat 500 millió forintos keretösszeggel támogatja a felelős állattartás elősegítését – fejtették ki, hozzátéve, hogy az 5 ezer fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatok 1,5 millió forintra pályázhatnak, melynek keretében a település lakóinak tulajdonában lévő kutyák, macskák állatorvos által végzett ivartalanítása, veszettség elleni oltása, valamint transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölése finanszírozható.

Egy állat esetében több támogatott tevékenység elvégzésére is lehetőség van, és az elnyert támogatási összeg vissza nem térítendő, 100 százalék támogatási intenzitású, előfinanszírozott hazai támogatás.

A pályázatokat elektronikus úton, a Magyar Kincstár elektronikus felületén lehet benyújtani augusztus 28. és szeptember 27. között – jelezték. A pályázati kiírás hétfőn elérhető lesz a kormany.hu a magyarfaluprogram.hu oldalakon, valamint a Magyar Államkincstár felületén.

Gyopáros Alpár a közlemény szerint hangsúlyozta: a Magyar Falu Program a falvak kérései, észrevételei alapján formálódik évről-évre. Ezt szolgálja a folyamatos országjárás és konzultáció a kistelepülésekkel.

– Idén ismét erős igényként jelentkezett, hogy segítsük a településeket és rajtuk keresztül a falvak lakóit a felelős állattartás elősegítésében. Ismét meghallottuk a falvak kérését, ezért született meg ez a pályázati kiírás. A Magyar Falu Program idén százmilliárdos nagyságrendben nyújt támogatást a kistelepülések számára, a program az elmúlt években összességében több mint 1100 milliárd forinttal támogatta az 5000 lélekszám alatti településeket – mondta.