Malária Magyarországon? Két férfinél is kimutatták a fertőzést!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya számolt be a 27. hét járványügyi helyzetéről. A malária Magyarországon két ember miatt újra megjelent, derült ki a tájékoztatásból. Mint írták, a héten két importált maláriás megbetegedés is történt. Úgy hozták be a fertőző betegséget - olvasható a Kemma oldalán.

Forrás: Magyar Nemzet

Malária Magyarországon - két embernél is azonosították a betegséget

A járványügyi jelentésből kiderült, hogy az egyik beteg egy Budapesten élő, 51 éves nigériai férfi aki Nigériában tartózkodása során akvirálta a fertőzést. A másik beteg pedig egy 38 éves pakisztáni férfi, aki a lappangási időben Pakisztánban járt és ott fertőződött meg. A laboratóriumi vizsgálatok során kimutatott kórokozó mindkét esetben Plasmodium falciparum volt - részletezik.

