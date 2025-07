Így spórolhatsz kisgyermekes szülőként – Pénzügyi szakértők gyakorlati tanácsai

Kisgyermekes szülők számára, főleg, ha valaki egyedül neveli a gyermekét, gyermekeit, sokszor gondot okoz, hogy hogy jön ki egy hónapban a fizetésből. A gyermekek gyorsan kinövik a ruhákat, egy évben többször is kell nagyobb méretet venni nekik. Ételből is igyekszünk nekik a legegészségesebbet adni, ami nem mindig olcsó. Megkérdeztük Juhász Jázmin és Juhász Anna pénzügyi tanácsadókat, hogy milyen tippeket, trükköket javasolnak, hogy kisgyermekes szülők számára se okozzon gondot a megtakarítás.

Az egészséges ételekről sem kell lemondanunk, ha megtakarításba kezdünk

Forrás: Shutterstock

Azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk kevés pénzből egészséges, tápláló ételeket készíteni, elmondták, hogy a kulcs a tudatos tervezés. Sok szülő azt érzi, hogy az egészséges étel drága. Valójában néhány egyszerű megoldással sokat lehet spórolni úgy, hogy közben jót adunk a gyermekünknek: ha előre megtervezzük a heti menüt, sokkal könnyebb elkerülni az impulzusvásárlásokat és a pazarlást.

– Érdemes szezonális zöldségeket, hüvelyeseket, teljes kiőrlésű gabonákat választani, ezek nemcsak olcsóbbak, de tápanyagban gazdagok is. Kiváló ötlet lehet például egy-egy nagyobb adag főzelék, zöldséges tészta vagy rakott étel elkészítése, amit több napra is eloszthatunk. Érdemes kihasználni a fagyasztó adta lehetőségeket is, akciós alapanyagokat vásárolva előre is főzhetünk.

Ne féljünk az egyszerű, de tápláló ételektől: egy jó tojásos lecsó, egy házi krumplifőzelék vagy egy lencseleves is olcsó, gyors és egészséges megoldás lehet.

– részletezték.

A ruhavásárlás sem könnyű, minél kisebb a gyermek, annál hamarabb kell lecserélni a ruhatárát nagyobb méretre.

– A gyerekek gyorsan nőnek, így teljesen természetes, hogy gyakran kell új ruhát venni. De nem kell mindent újonnan venni, sok ruha alig használt állapotban elérhető baba-mama börzéken vagy online anyukás csoportokban, sokkal olcsóbban. A turkálók, adok-veszek csoportok vagy online piacterek igazi kincsesbányák lehetnek. Gyakran márkás ruhákhoz is juthatunk töredékáron. Emellett érdemes ismerősökkel, rokonokkal is ruhát cserélni, így mindenki jól jár – fogalmaztak.