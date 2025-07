Keserves sírás a táblában, így követelt súlyos áldozatot a figyelmetlenség

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet égisze alatt és az Országos Magyar Vadászkamara támogatásával 2024 novemberében alakult meg a Drón Szakbizottság, amely a drónok magyar vadgazdálkodásba való bevezetését tűzte ki céljául. Idén tavasszal országos őzgida- és fészekalj mentési akciót hirdettek, amelyhez minden vármegyei vadászati érdekképviseleti szervezet önként csatlakozott. Minden mentett őzgida jelzést kapott.

Egy ténylegesen mentett őzgida, nem kirándulók sajnálták meg, hanem kaszálás elől menekítették ki

Forrás: omvk.hu

Nehezítették a dolgot, hogy az Alföldön korán kaszáltak, elhúzódtak az ellések, és hiány volt drónból is pilótából is. A programban a drónos felderítés után mentett gidákat füljelzővel látták el, ezentúl páratlan évben bal fülbe, páros évben a jobb fülbe helyezik ezeket, amelyek minden évben más színűek lesznek, idén sárgák voltak. A kaszálni kívánt területeket az előző napon repülték be hőkamerás drónnal. A kamara szerint fontos a gidamentés, mert ha csak egy közülük is kiváló minőségű agancsot hoz, gazdaságilag is megérte a befektetett idő és energia. Az állomány egyébként fogyatkozik, igaz, Hevesben nő.