Ma már ezrek kíváncsiak, milyen sisakot filterezni a Mátrai Erőműben

Rekord vendégszámokkal üzemel az MVM Mátra Energia Zrt. látogatóközpontja, értékelte az idei első félévet a visontai energetikai cég. Közlésük szerint a tavalyi év első félévéhez képest megduplázták a látogatók számát, közel ezerrel többen keresték fel a látogatóközpontot.

Az MVM Mátra Energia Zrt. látogatóközpontját az első félévben kétszer annyian keresték fel, mint tavaky ilyenkor

Forrás: MVM Mátra Energia Zrt. / Facebook

– Január óta csaknem 2000 vendéget fogadtunk, júniusban például 600 látogatónk volt, amelyre az elmúlt négy év során még egyszer sem volt példa. Az egyéni látogatók számára létrehozott MVM Mátra Energia Nyílt Napok szintén nagyon népszerűek, a tavaszi elindulást követően minden hónapban maximális létszámokkal rendezzük meg az eseményt, és az előzetes regisztrációs helyek is szinte teljesen beteltek. Ellátogatnak hozzánk hazai nagyvállalatok munkatársai, céges partnerek, továbbá kollégáink az MVM Csoport tagvállalataitól, egyetemi és iskolás csoportok, emellett rendszeresen érkeznek hozzánk országhatárról túlról is vendégek. A hihetetlen növekedés azonban nem áll meg, hiszen látogatóközpontunk a nyári hónapokban is várja vendégeit, csoportokat, illetve egyéni látogatókat is – közölte az MVM Mátra Energia Zrt.