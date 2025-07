Ha lecsap a kocsira, méregdrága lesz a javítás – így védd az autód, nehogy betámadja a parkolók alattomos réme

Bár a nyest első ránézésre ártalmatlan kis állatnak tűnik, sok autótulajdonos rémálma lett az elmúlt években. Különösen a kora reggeli órákban aktív, és előszeretettel fészkeli be magát a meleg motortérbe, főleg ha nyugalmas, árnyékos helyen parkolunk. Tavasszal és ősszel gyakori probléma, hogy a nyestek megrágják a motorháztető alatti vezetékeket vagy a hangszigetelést. Nemcsak a kábelek sérülhetnek, hanem kellemetlen szagokat is hagyhatnak maguk után, mivel vizeletükkel és ürülékükkel szennyezik a motorteret – ezek eltávolítása kifejezetten nehéz feladat. Az andornaktályai autószerelő, Orosz Ádám adott tanácsokat arra, hogy kerülhetjük el, hogy a veszélyes kis állatok kárt tegyenek autónkban. Íme a tanácsok nyest ellen.

Kutyaszőr a nyestek ellen? Igen!

Forrás: New Mobility News

Miért pont az autókat választja a nyest?

A nyestek szeretik a meleg, zárt helyeket, különösen a téli időszakban. Az autók motorterében többféle szigetelő anyag is található, amit fészeképítésre alkalmasnak találnak. Ráadásul a különféle műanyag- és gumialkatrészek illata sokszor csábító számukra – a gyártók gyakran növényi eredetű anyagokat használnak, amik vonzóak lehetnek az állatok számára.

Milyen károkat tud okozni az édes, de veszélyes állatka?

A nyest akár a motorháztető szigetelését is megbontja, hogy kényelmesebb, puhább fekhelyet alakítson ki magának. Újonnan felfedezett területét gyakran meg is jelöli, nem ritka, hogy rendszeresen odapiszkít. Előfordult már olyan is, hogy egy nőstény nyest a motortérben hozta világra kicsinyeit - írja a beol.hu cikkében.

A legnagyobb veszély azonban akkor jelentkezik, amikor a kis ragadozó a fogait kezdi edzeni. A nyest ugyanis imád rágcsálni, és a ruganyos vezetékek különösen csábítóak számára. Sokan úgy vélik, hogy különösen vonzza a melegedő műanyag szaga. Elég csak belegondolni, milyen súlyos következményekkel járhat, ha épp a fékvezetéket vagy a benzincsövet találja meg: egy kisebb szivárgás is balesethez vezethet. Leggyakrabban az elektromos kábelkötegeket rágja el, mivel ezek vékonyabbak – ám ennek sem örülhetünk jobban.