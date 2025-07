A bálozó nyugdíjasok Hevesben nem számolják a gyertyákat a születésnapi tortán

A Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége kedden rendezte a szokásos, Anna-naphoz kötődő bálját Hatvanban. Hagyományosan a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házban, azaz a Dali adott otthont a rendezvénynek, a házigazdai feladatokat a Hatvani Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub látta el.

A nyugdíjasok idén is önfeledten báloztak Hatvanban

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Farkas Attila, a vármegyei szövetség elnöke portálunknak elmondta, hogy Hatvan önkormányzata minden év júliusában szeretettel fogadja a bálozókat, Horváth Richárd polgármester idén is vállalta a rendezvény védnökségét.

– Társaink nagy örömmel várták már a zenés, táncos rendezvényünket. Nyugdíjas korban is van hasznos élet, nemcsak a munka világában. Ezen kulturális programunkkal lehet újabb örömöket, élményeket szerezni, közben kikapcsolódunk, szórakozunk. Klubjaink, egyesületeink, csoportjaink lehetőséget biztosítanak tagjainknak, hogy hasznossá tudják tenni magukat. Célunk, hogy fizikailag és szellemileg is frissek maradjunk. De még ennél is fontosabb a közösség ereje, továbbá a magányosság érzésének az elkerülése. Ezért is fontosak az ilyen rendezvények. Az idő előre haladtával sok tapasztalat, pozitívum is kapcsolódik életünkhöz, csak élni kell vele – fogalmazott Farkas Attila.