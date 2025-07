Egy Pimp My Ride epizódot is leforgathatnánk ebben az egri parkolóban

Még mindig ott áll az egri Leányka úton az a kiégett autó, ami június végén gyulladt ki. A kocsi motortere június 28-án gyulladt ki, a tűz a mellette parkoló járművet is érintette. A lángokat a város hivatásos tűzoltói oltották el. Ott jártunk a minap, s meggyőződtünk róla, hogy a kocsi – amire ráférne egy Pimp My Ride epizód – ott áll felnyitott motorháztetővel. Ha Xzibit nem is, de a hatóságok vélhetően hamarosan megérkeznek a parkolóhoz, mert nem ritka, hogy egy baleset vagy műszaki hiba után a parkolóban hagyott autókkal meggyűlik a baja a környékbeli lakóközösségnek.

Valaki szóljon a Pimp My Ride stábjának, hátha Xzibit rendbe szedi a verdát, mert a parkolóban hagyott autó sok jóra nem számíthat Fotó: heol.hu

Csak a baj van velük

Mint azt korábban megírtuk, több elhagyatott autó is elő szokott fordulni városszerte, ez pedig nem csak esztétikai szempontból probléma, illetve nem csak azért, mert foglalja a parkolóhelyet. Márciusban arról írtunk, hogy a Hatvani kapu téren valaki ottfelejtette az autóját és arra lettünk figyelmesek, hogy jócskán megszaporodtak rajta a mikuláscsomagok. Megkérdeztük az egri önkormányzat új rendészeti irodavezetőjét, Bognár Attilát arról, hogy mit lehet tenni az ilyen járművekkel. Elmondta, nem példa nélküli, hogy a tulajdonos a törött járművet egyszerűen a közterületen hagyja.