Ennyi volt, csődöt jelentett a hevesiek egyik kedvenc boltlánca

Még két évvel ezelőtt a Pepco 2000 új németországi üzlet megnyitását ígérte, mára viszont csődvédelem alá került. A cég közlése szerint 2025. július 21-én a Pepco Germany GmbH csődeljárást kezdeményezett a berlini Charlottenburgi Kerületi Bíróságon, hogy reorganizálni tudják veszteséges működésüket - olvasható a Baon.hu oldalán.

Csődöt jelentett a Pepco Németországban

Forrás: Shutterstock

Bár egyelőre nem tudni, mely boltokat zárják be, a jelenlegi 64 üzlet több nagyvárosban is jelen van: Berlin, Lipcse, Magdeburg, valamint a Rajna- és Ruhr-vidék is érintett lehet.

Csődöt jelentett a Pepco Németországban, de mi vezetett idáig?

A vállalat szerint az egyik fő probléma a magas működési költség, különösen a személyzeti kiadások növekedése. A német piacra 2022-ben léptek be, de azóta számos kihívással kellett szembenézniük, és a hálózat mára jelentős veszteségeket termel.

