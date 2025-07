"Ha valami elromlik, nekem ott a helyem" - Így vall magáról a radiográfus, aki főigazgatói dicséretben is részesült

A „radiográfus” fogalma sokak számára talán ismeretlen vagy félreérthető, ahogy én magam is így voltam vele, mígnem személyesen nem találkoztam Windegg Györggyel. György a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet Radiológiai Osztályán dolgozik, radiográfusként. Munkája azonban nem merül ki pusztán a radiográfiában: ő látja el az osztály informatikai feladatait is, így komplex szerepet tölt be a kórház mindennapjaiban. Györggyel beszélgettünk arról, milyen feladatokat takar valójában ez a szakma, miért választotta ezt a hivatást, valamint hogyan találja meg az egyensúlyt a szakmai kihívások és a magánélet között. Személyében egy olyan szakembert ismerhetünk meg, aki nem csupán egy kórházban dolgozó alkalmazott, hanem munkáját teljes elhivatottsággal, precizitással és önzetlenséggel végző ember. Emellett György úgy tartja magát, hogy kifejezetten szereti a kihívásokat és a nehézségeket, ami első hallásra talán meglepőnek tűnhet. Beszélgetésünk során elmagyarázta, mit is jelent ez pontosan számára. Mindezek felett, Semmelweis napon Főigazgatói dicséretben is részesült.

Windegg György, radiográfus és informatikai szakember a Markhoz Ferenc Kórházban

Fotó: Csorba Kitti

Ez a feladata egy radiográfusnak

Laikusok számára gyakran nem egyértelmű, miben különbözik a radiológus a radiográfustól, és milyen feladatokat látnak el valójában. Én sem voltam tisztában ezekkel a különbségekkel, ám György türelemmel és érthetően magyarázta el számomra.

—A radiológus szakorvos feladata, hogy a készített képalkotó vizsgálatok eredményeit kiértékelje, és véleményét a leleten rögzítse, amelyet a kezelő szakorvosok, klinikus kollégák kapnak meg. Ezek alapján döntenek a beteg további terápiájáról vagy kezeléséről. Ezzel szemben a radiográfus szakasszisztens az, aki a radiológus számára a diagnózishoz szükséges képanyagot készíti elő – legyen szó CT-, MR- vagy röntgenvizsgálatról. Az ultrahangos vizsgálatokat továbbra is a radiológusok végzik - magyarázta Windegg György.

Miután megismertük a radiográfus feladatait és munkakörét, György azt is elárulta, miért választotta ezt a hivatást, és mi adta számára a motivációt ahhoz, hogy hosszú távon is ebben a szakmában maradjon.