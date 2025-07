Remekül zárult az Egri Bor Ünnepe

Visszatérve a podcasthoz, amellett, hogy a vendégeink a boros rendezvényt értékelték, az idei programokról is szóltak. Mindketten a közelgő Gárdonyi napokat említették.

Augusztus közepén, 14-19 között színes változatos és Gárdonyi emlékéhez méltó programkínálattal érkeznek majd a Gárdonyi napok. Az első három napban indul kosztümös városnéző séta, amin még a helyieket és a legnagyobb Gárdonyi rajongókat is meg tudja lepni majd az idegenvezető. Július 14 és 16 között a Dobó téren is lesznek koncertek, miközben a Gárdonyi házban folyamatosan zajlanak a kulturális-szórakoztató programok. Fellép például a Margaret Island is – ez lesz az egyik utolsó koncertjük, ősszel ugyanis nem folytatják tovább. A Gárdonyi kertben a családok és gyerekek számára készül a vármúzeum. Lesz időutazó interaktív séta, ennek során az Egri csillagok jeleneteibe csöppenhet be a közönség a helyi hagyományőrző egyesületek közreműködésével egészen vasárnapig, a következő hétfőn és kedden pedig a TuTu Jazz Napokkal folytatódik a program.