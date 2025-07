Éber kóma is lehet az eredménye a rolleres száguldozásnak - őszintén beszél az egri orvos

– Elvileg egyszemélyes, de mivel ez sincs leírva, nehéz számonkérni azokat, akik kettecskén, uram bocsá' hárman utaznak rajta. Az új KRESZ évek óta várat magára, abban kéne legyen egy fejezet erről a közlekedési eszközről – fogalmazott a főorvos.

Hozzátette, hogy különös felelőtlenség, ha szemmel láthatóan szülő visz rajta kisgyereket, akár nem csak állva, hanem úgy, hogy a gyerek a "hátikában", vagy a nyakában van a szülőnek. Nincs meghatározva, hogy hol közlekedhetnek vele: járdán, úttesten vagy kerékpárúton. Nincs sebességhatár, amivel használható.

– Valami olyasmit már meghirdettek, hogy a roller súlyától és lehetséges végsebességétől függően védősisak használata kötelező. Mivel a pontos szabályt sem ismerjük, azt se tudjuk mikor, ki, mitől is tér el. Számtalanszor látni, gyalogátkelőhelyen csak mímelve a gyalogossá-váltást száguldanak át. Finom részlet, ha közben még a telefonját is simogatja valaki, merthogy egyébként van a jobb rollereken telefontartó is, hogy GPS-t is igénybe lehessen venni – sorolta Dr. Turchányi Béla.

Kifejtette, hogy az elektromos roller viszonylag gyorsan gyorsul, de a féke már nem ennyire hatékony. Nem kell lökni, taposni, hogy menjen. Ez (főleg) a kamaszokat könnyen eufórikus állapotba hozza. Ráadásul, ha valaki egy rollerrel bajt okoz, ha ő maga megússza, gyorsan, a szó szoros értelmében kereket oldhat, nem lehet se gyalog, se kocsival elkapni.

– A rolleren kicsi a kerék, ezért a legkisebb úthiba meg tudja fogni, irányíthatatlanná teszi a rollert – fogalmazott.

Elmondta, hogy heti 4-5 rollerező sérült biztosan kerül be a kórházba.

A közelmúltban volt egy koponyasérülés, amelynek eddigi eredménye egy éber kóma és csekély esély van a javulásra.

– emelte ki.

A főorvos hozzátette, hogy nyílt és zárt csonttörések gyakori következményei az eséseknek, amelyet a megfontolatlanul száguldozók elszenvednek.