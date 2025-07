Eldurvult a buli Sirokon, akkorát zúzott a zenekar, hogy a mentőket kellett hívni

A Depresszió basszusgitárosa egy rosszul sikerült ugrást követően sérült meg, az egri kórház mentősei látták el a fellépés után. Hála istennek nem történt nagyobb baj, így Kovács Zoltán folytatni tudja az együttes nyári turnéját.

Balul sült el egy ugrás, megsérült a Depresszió gitárosa a siroki Motoros Találkozón.

Forrás: Depresszió/Facebook

– Köszönjük a zseniális hangulatú bulit Sirok! Sajnos, Zoli egy rosszul sikerült ugrást követően izom-sérülést szenvedett. Szerencsére, nem történt nagyobb baj, tehát ez nem érinti a soron következő koncerteket. Ha óvatosabban is, de színpadra tud állni. Köszönjük a rendezvényen dolgozó egészségügyi személyzet, valamint az egri Markhot Ferenc Rendelőintézet dolgozóinak munkáját! Valamint, emeljük kalapunkat Zoli előtt, hogy így is végigjátszotta a koncertet. A történtek ellenére is, nagyon jól éreztük magunkat veletek. Hamarosan, jönnek a fotók. Pénteken megjelenik az új dal – írta hivatalos Facebook-oldalán a Depresszió.

A WorldBike Week Sirok szombati programját megtalálod programajánlónkban: