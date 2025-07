Nosztalgikus hangulat, esti csobbanás és örökzöld slágerek a Strandok Éjszakáján Egerben + galéria

Az este folyamán a felnőtt élménymedence és a termálvizes medence is nyitva állt, így a résztvevők zenére, kellemes vízhőmérsékletben és naplementében élvezhették a nyárestét. A szervezők az esős időre is felkészültek: rossz idő esetén a kétmedencés Fürdőház is nyitva tartott.

A napijeggyel érkező vendégek automatikusan részt vehettek az esti programon is, de a kizárólag estére érkezők kedvezményes, 3100 forintos belépőjegyet válthattak 16:00 órától. Este 19:00 órától az Érsekkerti bejáraton keresztül lehetett belépni a strand területére.