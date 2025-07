Hevesben is várnak a Strandok Éjszakájára

Idén a tizenhatodik alkalommal startol a Strandok Éjszakája a Magyar Fürdőszövetség szervezésében 2025. július 26-án, szombaton. Pörgős nyári slágerekkel, izgalmas programokkal, hosszított nyitvatartással és kedvezményes belépőkkel készülnek a fürdőhelyek.

Strandok Éjszakája – Fürdők éjszakai hangulatban

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Strandok Éjszakája Hevesben

Összegyűjtöttük a helyi fürdőhelyeket, melyek részt vesznek a Strandok Éjszakáján. A csatlakozó helyek listája folyamatosan frissül, erről a Fürdőszövetség oldalán tájékozódhatnak.

Az Egri Termál- és Strandfürdő is csatlakozott a programhoz, olvashatjuk a strand hivatalos Facebook oldalán. Strandpartyt rendeznek a Strandok Éjszakáján, a különleges est hangulatáról DJ Novi gondoskodik, tematika pedig a 80'-as, 90'-es évek. 16:00-tól este 22:00-ig várják az érdeklődőket, a medencéket 21:30-tól kell elhagyni. Az egész napos jegy érvényes az esti programra is.

Mezőkövesden több programmal is kedveskedik vendégeinek a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő. Ugyanazon a napon, július 26-án tartják a Zsóry Festet is, és a Strandok Éjszakáját is. 15:00-tól DJ Páz és Jucus, a 2000-es évek slágergyárosai, 16:00-tól pedig a gyerekek nagy kedvence, Brand Nyúl lép színpadra. A Strandok Éjszakáján az egri programhoz hasonlóan élőzenés estet rendeznek a Mano Memories közreműködésével 20:30-tól 24:00-ig .

A gyöngyösi Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand már egy héttel korábban, 19-én is megtartotta a rendezvényt, az eredeti, 26-ai napra is tartogat egy kellemes zenés esti programot.

