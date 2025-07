Száz üveg vizet osztottak szét az egri belvárosban

A rendkívüli meleg idején több lépéssel próbálják megkönnyíteni az Egerben élők és ide érkezők mindennapjait. Szerdán száz üveg vízzel kedveskedett a városvezetés a Dobó téren a Városi Diáktanács tagjaival. A vízosztáson kívül az enyhülést szolgálhatja az, hogy a Városgondozás Eger Kft. locsolóautója több alkalommal hűsíti a belváros forgalmas utcáit.

Vizet osztott a polgármester a Dobó téren Fotó: Gál Gábor

A városháza aulája is hűvös menedéket kínál, itt ülőhely és hideg vizet adó automata áll rendelkezésre. Ezen kívül 13 ivókút működik városszerte: Dobó tér, Gólya utcai játszótér, Pyrker tér, Kölcsey tér, Kovács Jakab utcai játszótér, Pásztorvölgyi játszótér, Olasz utcai játszótér, Érsekkert (játszótér és kutyafuttató), Erzsébet udvar, Eszterházy tér, II. Rákóczi Ferenc út (harangláb), Vallon utcai játszótér, s a Szent István kút (Bajcsy utca) is jó lehetőség frissítésre, s természetesen a nyári szezon kezdetétől párakapuk is működnek a város több pontján.