Aggasztó adatokat közölt a KSH Hevesről, van miért aggódnunk

Negatív belföldi, pozitív külföldi vándorlási egyenleg

Eközben Heves vármegye népessége is folyamatosan csökkent 326 ezerről (1998) 282 és fél ezerre. Ez főként a Magyarországon belüli elvándorlásnak köszönhető, országon belül ugyanis sokan választottak magasabb életszínvonalat ígérő lakóhelyet, de persze egyéb okok miatt is lehetett elvándorlás. Noha az utóbbi években már az idevándorlók voltak többségben, de összességében Heves vármegye a vármegyék közti versenyben a negatív oldalon áll, 11 ezer 334-gyel fogyott a vármegye lakossága emiatt 2001 óta. A KSH szerint a nemzetközi vándorlást tekintve pozitív a mérleg, hiszen határon túli magyarok, illetve például nyugati nyugdíjasok is többen választották Hevest, mint amennyien innen külföldre költöztek (bár lehet, hogy sokan a hazai lakcímüket megtartották). A nemzetközi vándorlásban 3 ezer 752 állampolgárt nyert heves az ezredforduló óta a KSH szerint.