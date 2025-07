A két tanév között már keresik a pedagógusokat Hevesben

Az előző tanév vége után közel százhúsz iskolai pedagógust kerestek Heves vármegyében a Közszolgállás Portál és a más fenntartók hirdetései szerint,. Zömében tanárokat és tanítókat, de gyógypedagógusokat és vezető beosztású munkaerőt is, valamint természetesen ezeken kívül óvodapedagógusokra is van igény. A tanári állások zöme határozatlan idejű, ami leginkább az állami fenntartású iskolákra vonatkozik, de határozott idejű szerződéssel, egy évre is keresnek pedagógusokat, főként az Egri Főegyházmegye intézményeiben.

A szabad tanári állások hirdetése között sok a természettudományos szakos pedagógusokat kereső. Képünk illusztráció.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az Egri Tankerületi Központban több helyre intézményvezetőket kerestek, de tanárokat is, főként természettudományos tárgyakat tanítókat. A legtöbb álláshelyet Hevesen hirdették, illetve a dél-hevesi térség településein kínáltak pedagógus álláshelyeket, így Kömlőn, Tarnaörsön, Tarnazsadányban, Erdőtelken, de Verpeléten és Egerben, valamint Noszvajon is kell pótolni távozó munkaerőt. Mint a tankerületi központtól megtudtuk, a fenntartó intézmény jelenleg 1350 álláshelyen foglalkoztat pedagógust, ezen belül mindössze 64,5 pedagógus álláshelyet hirdetünk, ami a teljes állomány mintegy négy százalékát jelenti, A pedagógusok általában év végén szoktak állást váltani, ez illeszkedik a megszokott tanév végi trendekbe.

A Hatvani Tankerületi Központ korábban még több mint negyven álláshelyre keresett pályázót, ez a hónap vége felé közeledve csökkent. Itt is jellemző, hogy keresnek természettudományos szakos és közismereti tárgyakat oktatókat, gyógypedagógusokat, de művészeti iskolákba is keresnek hangszeres, illetve tánctanárokat. Olyan település nincs, ahová kiugróan sok pedagógust keresnének, zömmel egy-két-három álláshelyet töltenének be hirdetés útján Halmajugrán, Lőrinciben, Rózsaszentmártonban, vagy éppen Tarnaleleszen.

A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum jelenleg tizenkét oktatót keres egri, gyöngyösi és hatvani iskoláiba, zömmel matematika, valamint informatika, illetve nyelvtanári képesítéssel.

Határozott idejű tanári állások és óraadói helyek

Az Egri Főegyházmegye a harmadik nagy iskolafenntartó a vármegyében, tizenhat tanárt és tanítót keres teljes munkaidőben, utóbbiból hetet is fölvenne, de előbbiek is változatosak a szakok szerint. Főként természettudományos tárgyakat oktatókra van szükségük az egyházmegye iskoláinak, de testnevelést, technikát, nyelvet oktató pedagógus is jelentkezhet, valamint hitoktatóknak is ajánlanak munkalehetőséget Hevesen, Egerben, Kálban, Vámosgyörkön, vagy Karácsondon. Tenkre öt óraadó tanárt keres az egyházmegye. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat is hirdet pedagógus állásokat tarnabodi és gyöngyösi iskoláiban.