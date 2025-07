Hallgatóznak a telefonok? Egy lánykérést tett tönkre a reklám, mutatjuk, hogyan előzheted meg

Sokszor hallani, hogy az okostelefonjaink többre képesek annál, mint amit valójában kihasználunk belőlük és ez nem csak a hasznos funkciókra igaz. Olykor észrevétlenül működnek a háttérben olyan rendszerek is, amelyekről a legtöbben nem is tudnak, pedig komoly adatvédelmi kérdéseket vethetnek fel. Ha hívás közben megjelent már a kijelződ sarkában egy zöld vagy narancssárga pötty, érdemes odafigyelned: ez a jelzés ugyanis nem pusztán technikai érdekesség, hanem akár annak a jele is lehet, hogy a mikrofonod vagy kamerád épp aktív és nem feltétlenül csak te használod azt. Ennek kapcsán megkérdeztünk egy kibervédelmi egyetemi oktatót, van-e okunk pánikra, és ha igen, miért.

Légy résen, ha te is látod a zöld pöttyöt telefonálás közben!

Forrás: reddit.hu

Ezt jelenti, ha narancssárga vagy zöld pötty villog a telefonodon hívás közben

Alapvetően a telefonokat két nagy csoportra oszthatjuk: az Android operációs rendszert használó készülékekre és az iOS-t futtató Apple telefonokra. A képernyőn megjelenő kis pöttyök általában arra utalnak, hogy a kamera vagy a mikrofon éppen aktív, vagyis használatban van. Koczka Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kibervédelmi Tanszékének oktatóját arról kérdeztük, vajon valóban lehallgathatnak-e minket telefonálás közben, illetve előfordulhat-e, hogy épp egy hívás alatt lopják el az adatainkat.

Gyakran hallani olyan történeteket, hogy valaki csak beszélt valamiről, nem keresett rá az interneten, mégis hirdetéseket kapott róla – nekem is volt már ilyen tapasztalatom. A szakmai közösség véleménye megoszlik arról, hogy ez valóban lehetséges-e. A hivatalos álláspont szerint a hangadatok továbbítása a mobiltelefonokon jól nyomon követhető lenne, és eddig még nem született olyan megbízható bizonyíték vagy dokumentált eset, amely ezt a fajta adatgyűjtést igazolta volna. Személyesen úgy gondolom, hogy amíg ezt technikailag nem lehet egyértelműen kimutatni, addig nem tudok határozott igennel vagy nemmel válaszolni

- mondta el Koczka Ferenc.