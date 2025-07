Hevesből is látni majd a különleges égi jelenséget

Ismét várható teljes napfogyatkozás 2026-ban augusztus 12-én. Bár Magyarországról csak részlegesen látható, de érdemes felnézni az égre aznap, természetesen csak megfelelő védőszemüvegben.

Bár Magyarországon teljes napfogyatkozás 2026-ban nem lesz látható, de a 70 százalékos is látványosnak ígérkezik (Illusztráció)

Forrás: Éberling András/Magyar Nemzet

Mint a koponyeg.hu írja, bár Magyarországon csak részleges lesz látható a napfogyatkozás, a látvány így is lenyűgözőnek ígérkezik – és aki a teljes sötétség élményére vágyik, annak már most érdemes terveznie, akár egy különleges tengeri utazással!

Mint írják, a teljes napfogyatkozás során a Hold pontosan a Nap elé vonul, és néhány percre nappali sötétségbe borul a Föld. A 2026-os jelenség az Atlanti-óceán északi része felett éri el a csúcspontját, ahol a Hold árnyéka teljes sávban takarja el a Napot. A leglátványosabb szakaszát Izland, Spanyolország és a nyugati mediterrán térség egyes részei élvezhetik majd – a legszerencsésebbek akár luxushajók fedélzetéről, a nyílt tengeren.

A cikkben írják, hogy Magyarországon ugyan csak részleges napfogyatkozás várható, ám így is érdemes lesz az eget kémlelni, hiszen akár 70 százalékban is eltakarhatja a Hold a Nap korongját, attól függően, hol tartózkodunk az országban.

Kiemelik, hogy fontos a biztonság: soha ne nézzünk szabad szemmel a Napba! Csak speciális szemüveggel vagy szűrőkkel szerelt távcsővel ajánlott a megfigyelés.

Megemlítik, hogy az asztroturizmus az utóbbi évek egyik különleges trendjévé vált: ma már több tengerjáró társaság is kínál tematikus utakat kifejezetten a napfogyatkozások megfigyelésére. A 2026-os esemény kapcsán is több ilyen hajóút indul, különösen a Kanári-szigetek, Madeira és Spanyolország partvidéke felől. Ezeken a fedélzeteken csillagászok, szakértők, élményelőadások és professzionális megfigyelőeszközök segítik az utasokat abban, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a jelenségből. És ezekre az utakra már lehet is foglalni! A pontos megfigyelési sávot, a teljes fogyatkozás időtartamát és a legjobb nézőpontokat az NASA honlapján lehet követni, de a nemzetközi utazási irodák is készülnek a jelenségre.

Teljes napfogyatkozás 2026 után

Kigyűjtöttük a Magyarországról is megfigyelhető napfogyatkozásokat. Bár ezek hazánkban csak részlegesek, lesz köztük olyan, amely megközelíti a teljes napfogyatkozás fedettségét.