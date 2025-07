Ezért bosszankodnak mostanában egyre többen a Tisza-tónál

Tönkreteszi a szemetelés a Tisza-tavi horgászat élményét. Egyre több szemét marad ugyanis a Tisza-tó partján, a beállókban, ezért kampányt indít a hulladékmentesítés érdekében a MOHOSZ Tisza-tavi Kirendeltsége. Dienes Erika kirendeltségvezetőtől megtudtuk, nem csak a horgászok, hanem a tó körül kerékpározók is hagynak szemetet a parton. Arra hívják föl a figyelmüket, hogy ezt ne tegyék, vigyék magukkal a hulladékukat. Szoktak ellenőrizni is a halőreik, a társhatóságokkal, így a rendőrséggel, valamint a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi őreivel hetente tartanak közös akciókat. A szemét összegyűjtésére egyébként szerződést is kötött a MOHOSZ a korábbi Sporthorgász Kft-ből alakult Tisza-tóért Nonprofit Kft-vel. A partra érkező horgászok sárga zsákot vásárolhatnak, amelybe a horgászat közben és végén összegyűjthetik hulladékukat és azt kikészíthetik, hogy a társaság munkatársai összeszedhessék.

A Tisza-tavi horgászat megőrzése érdekében a szemétmentes partra hívta föl a figyelmet a MOHOSZ Tisza-tavi kirendeltsége

Forrás: Mohosz

Dienes Erika kifejtette, a Tisza-tavi horgászrend tiltja a szemetelést, az érkező horgászok pedig nem is foglalhatnak el olyan beállót, amely szemetes. Egyébként a vendégek 95 százaléka becsületes és természetvédő, és valószínűleg senki sem szeret elhanyagolt környezetben kikapcsolódni. Hozzátette, megpróbálnak a jövőben is tájékoztató, szemléletformáló videókkal jelentkezni, ahogyan eddig is tették például a haltelepítések, ivadékok elhelyezése, valamint most a hulladék kapcsán. Szeretnék a fiatalokkal is megkedveltetni a horgászatot, az utánpótlás nevelése fontos célja lesz a következő éveknek.

Kevesebb hulladék jusson ki a partra

Szepesi Imre, a poroszlói Sellő Horgászbolt tulajdonosa is felhívta a figyelmet a hulladék okozta problémákra, a part és a folyó, a tó tisztán tartására. Mint mondta, pár éve felmerült a kérdés, hogyan kerül a szemét a vízpartra, ennek kiderítésére közvélemény-kutatást is végeztek és kiderült, senki sem szemetel. Egy kísérletet is végeztek a horgászbolt előtt, amiben egy kétszáz forintost és egy összetaposott sörösdobozt tettek a földre egymás mellé, és a többség csak a pénzt vette föl, mondván, a doboz nem az övé.

Az elmúlt nyolc évben számos újdonságot bevezettek annak érdekében, hogy részben „csomagolásmentes bolttá” váljanak, minél kevesebb csomagolóanyag jusson ki a boltból a partra, megelőzve, hogy a nejlon és a műanyag aztán ott végezze.

Ezért például bevezették, hogy mindenki hozzon magával csalisdobozt a csontkukacnak és a gilisztának. Ezután a nagykereskedőkkel tárgyaltak az etetőanyagokról, hogy aromazárós hordóból a horgászok vödrébe kimérve árusíthassák, ezzel kapcsolatban például a Nébih-hel és a NAV-val is egyeztettek, amelyek örültek a kezdeményezésnek és segítettek abban is, milyen feltételeknek kell megfelelniük. Ez egyébként jó a horgásznak is, mert egy kilónyi etetőanyagot negyedével olcsóbban kap meg. Bevezették a damil csévélőgépet, kivonták a műanyag szatyrokat, amiről lehet, leveszik a csomagolóanyagot. Gyerekrajzpályázatot is hirdettek ne szemetelj témakörben.

A vásárlók jól fogadták és szeretik ezt a rendszert, de mások nem követik, pedig úgy lehet eredményt elérni, ha az emberek érdekeltté válnak abban, hogy ne termeljenek több szemetet

– hangsúlyozta Szepesi Imre.