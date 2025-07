Létezik egy hely a Cserhátban, ahol még Isten tenyerén is állhatsz

Hollókő környékén a természet és a történelem kéz a kézben jár – szó szerint, hiszen a Kéz-kilátó szimbolikája is erre emlékeztet. Ez a túra nemcsak testet, hanem lelket is feltölt: elvezet a csendhez, a múlt nyomaihoz és a táj szépségéhez. Ha egyszer bejárod, biztosan más szemmel nézel majd a világörökségi falura és a Cserhát dombjaira is.