Újabb járdaszakasz újult meg Egerben

Gulyás László alpolgármester tette közzé, hogy a Tizeshonvéd utcában végeztek egy problémás járdaszakasz felújításával. A városban több helyen is zajlanak kisebb beruházások, és több nagy projektet is terveznek. Nemrégiben Gömöri László alpolgármester hívta fel a figyelmet arra, hogy az új vásártérrel egy időben a gyalogosközlekedés fejlesztése is megindult az uszodánál.

Igyekszik forrást találni a felújításokra az önkormányzat Fotó: Berán Dániel / Heol.hu