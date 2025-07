Fordulat a benzinkutakon, jól gondolja meg, mikor megy tankolni

Kedden csökken a benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 3-3 forinttal. Ez érvényesülhet majd a kutak áraiban is – számolt be róla a holtankoljak.hu. Megnéztük, hogy alakulnak az üzemanyag árak hétfőn.

Drágul az üzemanyagár. Forrás: Zimány Attila / Illusztráció / Nool.hu

A hétfői átlagárak a hétvégi árváltozásokat követően az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 583 Ft/liter

Gázolaj: 604 Ft/liter

Melyik benzinkúton a legolcsóbb az üzemanyag?

Megnéztük Egerben hol kapható legolcsóbban az üzemanyag. A 95-ös benzint a Tárkányi úton 565 forintért, a gázolajat pedig ugyanitt vehetjük meg a legolcsóbban, 585 forintért.

Gyöngyösön a MOL kúton lehet a legolcsóbban gázolajhoz jutni, 603 forintért, a benzint szintén ugyanitt vehetjük a legolcsóbban, literenként 580 forintért.

A múlt héten csökkent az üzemanyag ára: