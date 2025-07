Kiugrálnak a kocsik elé Hevesben, óvjon az ég attól, hogy összetalálkozz velük

Ami pedig a balesetveszélyt illeti: az egyenes alföldi útszakaszok sem jelentenek kivételt például, mert ezeken az utakon többnyire nagyobb sebességgel hajt a járművezető, mint a kanyargós hegyi szakaszokon. A párzásra kihegyezett vadállatok pedig akár a kukoricásból is előbukkanhatnak. Portálunk kérdésére a kamarai titkár elmondta, hogy mit is jelent a nálunk is honos európai őz párzási viselkedése: ilyenkor az őzbakok kergetik a sutákat vagy a nőstényért folyó konkurenciaharc részeként egymást. Ennek egyenes következménye, hogy a vadak a megszokottól aktívabbak, nagyobb területen mozognak – akár napközben is.

Veszélyes üzem, a károk rendezése a jogi háttérrel lehetséges

Sokszor hiába a járművezetők óvatossága még is bekövetkezik a baleset. Vadelütéskor szinte kivétel nélkül károk keletkeznek. Részben sérül a gépjármű, másrészt maga a vad is elpusztulhat. Az egyik ismert egri autószerelő szerviz vezetője, Kis Attila portálunkat arról tájékoztatta, hogy a mai autóknál a lökhárító, ablakfal, lámpa már egybeépített, ebből következően együtt is törik. Alsó hangon is háromszázezer forintba kerül csak az alkatrész. Totálkárt általában nem okoznak a vadak. A szélvédő törésének viszont nagy a valószínűsége, mert fel szokta tolni a motorháztetőt az állat, megrepesztve az üveget. Csak a szélvédő ára harmincezer forintnál kezdődik és egészen százötven-, kétszáz ezerig terjed, márkától függően.

A kár rendezését a rendelkezésre álló jogszabályi háttér segítségével lehet és kell elbírálni. Az autóvezetés, közúti közlekedés és a vadgazdálkodás, vadászat egyaránt fokozott veszéllyel járó tevékenységnek minősül a magyar jogrend szerint.

A veszélyes üzemek találkozásáról és az üzembentartók közös károkozásnál felmerülő, egymás közötti viszonyáról a Polgári törvénykönyv rendelkezik. A Ptk. értelmében a vadelütéses baleseteknél azt kell vizsgálni, hogy az üzembentartók (az autóvezető és a vadászatra jogosult szervezet) tevékenysége során felmerül-e a felróhatóság vagy a rendellenesség.