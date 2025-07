Nem hitték volna, de mégis lett belőle leves, a kalapos meglepetést okozott a Bükkben

Bár a napokban némi eső érkezett a térségbe, az erdők alja még mindig kiszáradt, a talaj a Bükkben is rendkívül száraz. A Bükki Mesék Facebook-oldal friss bejegyzésében arról számolt be, hogy Bükkszentkereszt környékén jártak gombanézőben, és bár a mohák is víz után sóvárognak, néhány túlélő vargánya így is maradt.

Bükkszentkereszt környékén még akadt néhány vargánya a csapadékhiány ellenére

Forrás: Bükki Mesék/Facebook.com

Vargánya vadászat volt a Bükkben – alig bújt elő pár szem a szárazság miatt

A talált példányok kalapját a nyári meleg már kockásra szárította, de egy levesre való gombát így is adott az erdő. A poszt szerzője szerint a természet még ilyen szárazságban is megmutatja, mire képes. Bár a nagyobb mennyiségű terméshez komolyabb csapadékra lenne szükség, a Bükk erdeje most is gyönyörű, és igazi felüdülést jelent a forró napokon.