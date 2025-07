A Hevesben működő via ferrata pályákon a biztonság az első

A demjéni via ferrata sportos mászóknak ajánlott, idén is rendeznek rajta versenyt

Forrás: Gál Gábor / heol.hu

Oktatás előzi meg a via ferrata használatát

Pető János, a felsőtárkányi via ferrata pálya üzemeltetője elmondta, náluk sem törétnt még baleset. Tárkányban háromféle módon lehet használni a vasalt utakat. Egyrészt teljesen önállóan, saját felszereléssel, hiszen a pálya nyitott, télen-nyáron üzemel. Másrészt tőlük kölcsönzött felszereléssel, de a pályát önállóan bejárva. Ilyenkor a munkatársuk lemagyarázza a felszerelés használatát és a pályán való közlekedés szabályait. A felsőtárkányi via ferrata egyébként könnyűnek számít, felső tagozatosok is végig tudnak menni rajta önállóan. Harmadrészt bérelt felszereléssel és túravezetéssel is használható a pálya, ezt főként kisebb, 8-9 éves gyermekkel érkező családok, 4-5 fős csoportok veszik igénybe.

Pető János elmondta, a saját felszereléseiket természetesen ők is évente bevizsgáltatják és a kiadáskor, visszavételkor is nézik az épségét a kollégáik. A pályát folyamatosan ellenőrzik, de a vezetett túrák alkalmával is figyelemmel kísérik a fém eszközök épségét, állapotát, valamint a köveket is, hiszen a hegy él, mozog, a kövek meglazulhatnak, az ilyeneket eltávolítják, nehogy balesetet okozzanak. Bár nem kötelező, a felsőtárkányi via ferratát évente vizsgálja a TÜV, akár csak a kalandparkokat. Ilyenkor egy szakember járja végig a létesítményt, és, ha hibát talál (laza csavar, kotyogós rögzítőpont), amit nem vettek észre, azt jegyzőkönyvezi és javíttatja.