Két éve kísért a halálos villámárvíz a hevesi faluban, visszatértünk a tragédia helyszínére – fotókkal

A hordalékfogó tér és gát újjáépítését sok körülmény hátráltatta

A helyreállítás csupán két évvel az áradat rombolása után kezdődhetett meg. Ennek legfőbb oka az volt, hogy ezen létesítmények nem szerepeltek térképeken, mondta a polgármester.

A tározó és a gát a 80-as évek elején készült, nem volt szinte semmi lepapírozva róla. Amiről nem volt térkép, arra nyilván nem tudtunk hivatkozni

A földhivatalnak viszont térképek kellettek, az utat is hozzá kellett méretni, maga a gát sem szerepelt sehol. Sok jogszabály is megváltozott az eltelt évtizedek alatt. A miskolci Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság irattárában kellett utánanézni az engedélyeknek. Több mint egy év ment el ezekkel a teendőkkel, még úgy is, hogy valamennyi hatóság nagyon segítőkész volt, gondosan betartották a törvényi határidőket, hogy pörögjön az ügyünk. Le a kalappal előttük. Utána maga a terveztetés is közel fél évet vett igénybe. Dukai Miklós önkormányzati államtitkárnak is nagy szerepe volt abban, hogy végül minden flottul ment, köszönjük neki – tette hozzá Kiss Viktor.