Így klímázz, hogy ne üssön ki a villanyszámla! A veterán egri szakember most ingyen és bérmentve segít

A villanyszámla mértéke mindnyájunknak egyre inkább zsebbevágó dolog, különösen, ha az egyre durvább nyári kánikulák elviselésére klímaberendezést is szereltetünk lakásunkba. Napjainkban elektromos háztartási gépek tömege pörgeti a villanyóránkat, a végösszeg csökkentésének lehetőségeivel már többször foglalkoztunk. Ezúttal a lakásunk hűtéséhez kértünk pénztárcabarát jótanácsokat.

A villanyszámla sokkal barátságosabb lesz, ha szakember segít a klíma vásárlásakor, emelte ki Barta László

Forrás: Szabó István / Heol.hu

Barta László, az egri Klíma-Frigo Co. Kft. tulajdonosa azzal kezdte, hogy ha valaki a lakásába klímát akar beszereltetni, alapvető, hogy szakembert kérdezzen.

– A szakember megállapítja, hány kilowattos (kW) legyen az a hűtőteljesítmény, ami az adott szobához, vagy lakáshoz kell. Se alá-, se fölé-méretezni nem jó. Ha túl kevés a klíma, akkor nem ad kellő komfortérzetet, ha túl sok, akkor meg nagyon hideg lesz. Tudni kell, hogy a ma kapható modern klímaberendezések mind energiatakarékosak, mindegyik hűtő-fűtő kivitelezésű. Ezért célszerű arra gondolni, ne csak nyáron használjuk, de télen is jó hasznát vehetjük. Adott esetben így a gázfűtés is kevesebbe kerülhet. A fűtő klímák mindegyike tud valamennyi fűtőteljesítményt leadni, attól függően, hogy egyszerű vagy fűtésre optimalizált változatról beszélünk. A fűtésre optimalizáltak nagyobb hidegben, adott esetben mínusz 20-25 Celsius-fokban is megfelelnek az igényeknek, míg az olcsóbb, átmeneti időszakra tervezettek csak tél elején és végén használhatók fűtésre – magyarázta Barta László.

A villanyszámla akkor kisebb klímahasználatnál, ha szakemberre hallgatunk

– Ha veszünk egy klímát, az energiatakarékosság szempontjából tudni kell, hogy annak van egy hűtőteljesítménye. Tegyük fel, ez 3,5 kW egy lakásban. Ez nem a felvett energiát jelenti, hanem a leadott hűtőteljesítményt. Ezeknek a jósági foka meghatározza, mennyi a felvett teljesítmény. Például a 3,5 kW-os klímának egy 0,8 kW felvett energia elegendő már, azaz rendkívül energiatakarékos. Itt is azt kell figyelembe venni, hogy a jobb minőségű – bár kicsit drágább – klímák jósági foka is jobb. Kevesebb árammal tudnak nagyobb teljesítményt leadni nyáron is, télen is. Egy klímaberendezést hosszú távra vásárolunk, minimum 10 évre, egy olcsóbb klíma megvételével nem érdemes spórolni – emelte ki a szakember.