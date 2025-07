Vízhiány van Novajon, a lajtos kocsik már megérkeztek

A települést ellátó fővezeték hibája miatt szombaton 10 órától 13 óráig nem lesz ivóvíz Novajon, hívta föl a figyelmet Demkó Gábor polgármester. Mint írta, a Heves Megyei Vízmű Zrt. szakemberei értesítették, hogy nagymértékű vízelfolyás van tárolómedence és település között. A csőtörés javítása folyamatban van, a vízhiány idején lajtos kocsikból vételezhetnek vizet a lakosok az István úti Coop boltnál és a Mátyás úti buszmegállónál.

Novajon szombaton 10-13 óra között várható vízhiány

Forrás: Kovács Liliána/Dunántúli Napló

Repedt cső javítása okozza a vízhiányt

Bárdos Zsolt, a Heves Megyei Vízmű Zrt. egri üzemegység-vezetője lapunknak elmondta, szombaton reggel észlelték a nagymértékű elfolyást a települést ellátó ivóvíz-medence és Novaj között. Zajlik a hiba feltárása, majd az elhárítása. Itt már ugyan egy 150 milliméter átmérőjű PVC-cső van, de ez sem fiatal, noha újabb, mint a régi azbesztcement vezetékek. A PVC-csövek jellemző meghibásodása, hogy hosszában elrepednek, a nagymértékű vízveszteség most is erre utal. Az okait most tárják föl. Igyekeznek a lehető legrövidebb időre elzárni a vizet, azaz, ha a hibás szakaszt kicserélték, újra lesz ivóvíz. Mivel a rendszer légtelenítésére is szükség lesz, a magasabb helyeken lehet, hogy tovább kell majd várni a vízre.