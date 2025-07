Földügy 12 órája

Figyelem! Most kell lépni, vagy újra éveket várhatnak a zártkertek tulajdonosai

Az utóbbi időszakban több alkalommal is foglalkoztunk az ingatlanok eladásával, s rendszeresen készítünk ingatlanpiaci körképet is. A hirdetésekben több alkalommal szerepel a „zártkerti ingatlan” kifejezés, melyről azonban sokan nem tudják, mit is jelent: megvették a telket, céljaik vannak vele, de a terveket azonnal keresztbe húzza az a bizonyos feketeleves: a papírok szerint az egész egy mezőgazdasági terület, amit nem egyszerű csak úgy használni.

A „zártkerti ingatlan” kifejezés ugyanis jellemzően olyan külterületi telkeket takar, amik jellemzően még a szocializmus idején lettek kialakítva azért, hogy azokon hobbikerteket alakítsanak ki vagy hétvégi házas övezetként hasznosítsák. A gond csak az, hogy ezek jogilag mezőgazdasági területnek tekintendők, vagyis azokat eladni, építkezni rájuk korántsem olyan egyszerű, mint egy "sima" telek esetében – de még művelni is sokszor kötelező ezeket a területeket. Újra megnyílik a zártkerti ingatlanok átminősítésének lehetősége. Képünk illusztráció.

Forrás: boon.hu – Most azonban újra itt a lehetőség, hogy megkönnyíthessék a saját dolgukat azok a tulajdonosok, akik építkezni akarnak a telekre, vagy épp eladni szeretnék – hívja fel a figyelmet a Magyar Ügyvédi Kamara. A jogalkotó tíz évvel ezelőtt már lehetőséget biztosított a zártkerti ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetésére, azaz – tulajdonképpen – a földhivatali besorolás szerint is át lehessen őket minősíteni „művelés alól kivett” területté. Így már sokkal közelebb áll majd a szóban forgó telek egy klasszikus lakóövezeti telek státuszához. A 2017. év végiig elérhető lehetőséggel nagyon sok tulajdonos élt – és nagyon sok nem, mert nem tudott róla, vagy még nem volt szüksége arra, hogy a tulajdonában lévő telket átminősíttesse. Akadnak olyanok is, akik az utóbbi években akarták eladni az ilyen telkeiket, de hamar akadályokba ütköztek: a művelés alól ki nem vett zártkerti ingatlanok átruházására ugyanis a földforgalmi törvény lényegesen szigorúbb rendelkezéseit kell alkalmazni, mely megbonyolítja, egyes esetekben el is lehetetlenítheti azok értékesítését. – Éppen ezért üdvözölhető, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi törvény 2025. június 26. napjától hatályos kiegészítése lehetővé teszi, hogy a zártkerti ingatlan művelési ága művelés alól kivett területként kerüljön bejegyzésre. Ennek feltétele azonban, hogy a zártkerti ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat rendeletben ezt tegye lehetővé. A lehetőség tehát kizárólag azon településeken fekvő zártkertek esetében áll fenn, ahol ilyen rendeletet – a törvény végrehajtási rendeletének megfelelő módon – az önkormányzat kiadott – tudtuk meg a tájékoztatóból.

Ebből az is kiderül, hogy csak azokon a településeken működik a dolog, ahol a helyi önkormányzat erre külön rendeletet hoz. Ez azt jelenti, hogy minden településnek magának kell döntenie arról, hogy lehetővé teszi-e ezt a könnyítést – ahol nincs ilyen rendelet, ott nincs egyszerűsített átminősítés sem. Az átminősítéssel elérhető előnyöknek köszönhetően a telket könnyebb lesz eladni

könnyebb lesz használni: például egy hétvégi ház vagy kisebb épület is más elbírálás alá eshet

nem kell megművelni a területet csak azért, mert a papír szerint föld A zártkerti ingatlanok átminősítése Egerben Az egri önkormányzat főépítészi irodája kérdésünkre tájékoztatott, hogy az önkormányzat egyelőre vizsgálja a szabályozás szükségességét. Az egri közgyűlés a legközelebbi ülését 2025. augusztus 28.-án tartja, melynek tervezett napirendi pontjai között nem szerepel a téma. Az önkormányzati rendeletalkotás szükségességét vizsgálják, szakmai döntés annak szükségességéről még nem történt.

