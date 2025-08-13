Több tízezer forintos plusz jön a nyugdíjasoknak!

Az időseknek járó juttatások mindig kiemelt figyelmet kapnak, és ez idén sincs másként. A 2025-ös évre több pénzügyi intézkedés is vonatkozik a nyugdíjasokra, köztük inflációs korrekció, 13. havi nyugdíj és vásárlási utalvány - írja a teol.hu.

Kiderült, hogy mikor érkezik a 13. havi nyugdíj

Forrás: Németh András Péter

A kormány 2024 elején 3,2 százalékos inflációval számolt, így ennek megfelelően emelte a nyugdíjakat. Az év közben azonban kiderült, hogy a tényleges infláció várhatóan eléri a 4,5 százalékot, ezért novemberben 1,3 százalékos nyugdíjkorrekcióra kerül sor. Ez az emelés visszamenőleg az egész évre, valamint a februárban kifizetett 13. havi nyugdíjra is érvényes. Az érintettek átlagosan 40 ezer forintos plusz juttatást kapnak.

A nyugdíjkorrekción túl várható egy 30 ezer forint értékű vásárlási utalvány is, amelyet legkésőbb október 15-ig juttatnak el a jogosultakhoz. Ez az összeg szintén kiegészíti az éves nyugdíjakat, bár fontos hangsúlyozni: ezek nem új ellátási formák, hanem az inflációs különbség kiegyenlítését szolgálják.

Mikor érkezik a 13. havi nyugdíj?

Magyarország kormánya 2021-ben visszaépítette a 13. havi nyugdíjat, ami a gyakorlatban azt jelenti a nyugdíjasok számára, hogy minden év februárjában folyósítják a 13. havi nyugdíjat. Ez egy külön utalási tétel, de a rendes nyugdíjkifizetéssel egy napon érkezik. Idén február 12-én utalták, illetve vitte ki a postás a jogosultaknak a 13. havi nyugdíjat. A legközelebbi kifizetés az eddigi információk alapján – hacsak nem lesz törvényi változás- majd csak jövőre érkezik. A 13. havi nyugdíjra az jogosult, aki az előző évben legalább egy napot már nyugdíjas volt, és az adott év februárjában is még nyugdíjas - írja a teol.hu.

Bár sokan a juttatások összegét „14. havi nyugdíjként” emlegetik, ezek valójában nem egy újabb teljes havi ellátást jelentenek, hanem az inflációs hatások ellentételezését szolgáló korrekciókat és egyszeri támogatásokat. Az idei többletek azonban így is jelentős segítséget nyújtanak a nyugdíjasoknak.