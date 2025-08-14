1 órája
14 hónap csoda
Alig van olyan ember közel s távol, ki ne ismerné Ágostont és családját, kiknek küzdelméről rendszeresen beszámoltunk. A Noszvajon élő kisfiú hónapokon át küzdött a leukémiával, küzdelmüket közelről követhettük nyomon. Vállalhatatlannak tűnő feladattal tettek fel mindent egy lapra: 500 millió forintot gyűjtött nekik össze az ország, hogy a kisfiú megkaphassa a kezdetben ígéretesnek tűnő külföldi kezelést. Azonban az élet másképp írta meg sorsuk sorait.
Hiszem, hogy vannak olyan csodák, melyek pont attól lesznek igazán értékesek, hogy nem tartanak sokáig. Szállnak le hozzánk a földre olyan angyalok, akik csak épp meglibbentik szárnyaikat köztünk – s tova kell szállniuk, örökül hagyva azt a nyomot, melyet lelkükben hagytak.
Volt egy fiú, egy aprócska legény, ki a Bükk lábánál fekvő településen kezdte el felfedezni a világot. Hamar kapott túl nagy feladatot még szinte el sem kezdődött életétől: olyan betegséggel kellett minden nap küzdenie, mely embert próbálna még felnőttnél is. Egy ország fogott össze szülei hívó szavára, kik vállvetve, erő edzette, láthatatlan páncéljukban törtek előre fiukért.
A leukémiát hívták ki egy kegyetlen párbajra.
Ágoston azonban egy reggelen nem vett többé levegőt. Apró, törékeny teste egyszeriben mozdulatlan maradt: ennyi idő jutott neki ezen a halandó világon. Nem kért ő soha többe annál, mint mi juthatott, csak élni szeretett volna még egy kicsit. Fáklyával vinni tovább a tüzet, melyet szülei gyújtottak benne lángra rövid élete legelső földi napján.
Egy csillaggal több ragyog azóta fenn felettünk az égen. Világossága úgy hatol át a mindent rejtő sötétségen, hogy szülei minden nap tudják, fentről figyeli őket, míg élnek. Apró léptű lábait is tán huncutul lóbálja a felhők tetején, ott, honnan a kacaja már nem hallatszik el mifelénk.
Az élet legértékesebb csodái soha nem tarthatnak örökké. Jöttüket sem jelzi semmi előre, úgy kapjuk őket, hogy vigyázzunk rájuk addig, míg tudunk. S ha az idő lejár, szánkat szóra nem emelhetjük: úgy tűnnek el előlünk, mint egy illékony pillanat. Hangtalanul, csöndben, egy utolsót még simítva arcunkon, hogy tudjuk, ők voltak, lettek és múltak.
Az augusztusi csillaghulláskor mindig nézzünk fel oda, hol a madarak szállnak, de inkább még azon is túl. Éjszakánként, mikor a világ csendesebb és az élet zaja rövid időre elhalkul, a sötét égboltról leolvashatjuk a mennyben lakók hozzánk írt üzeneteit. Mintha az éj fekete lepléről leváló égi tüneményekkel mosolyokat rajzolnának fölénk az égre, hogy tudjuk: ők már jól vannak.
