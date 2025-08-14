14 hónap csoda

Hiszem, hogy vannak olyan csodák, melyek pont attól lesznek igazán értékesek, hogy nem tartanak sokáig. Szállnak le hozzánk a földre olyan angyalok, akik csak épp meglibbentik szárnyaikat köztünk – s tova kell szállniuk, örökül hagyva azt a nyomot, melyet lelkükben hagytak.

Volt egy fiú, egy aprócska legény, ki a Bükk lábánál fekvő településen kezdte el felfedezni a világot. Hamar kapott túl nagy feladatot még szinte el sem kezdődött életétől: olyan betegséggel kellett minden nap küzdenie, mely embert próbálna még felnőttnél is. Egy ország fogott össze szülei hívó szavára, kik vállvetve, erő edzette, láthatatlan páncéljukban törtek előre fiukért.

A leukémiát hívták ki egy kegyetlen párbajra.

Ágoston péntek reggel szülei karjában változott vissza az égbolt egyik fényes csillagává.

Fotó: Bencsik Ádám

Ágoston azonban egy reggelen nem vett többé levegőt. Apró, törékeny teste egyszeriben mozdulatlan maradt: ennyi idő jutott neki ezen a halandó világon. Nem kért ő soha többe annál, mint mi juthatott, csak élni szeretett volna még egy kicsit. Fáklyával vinni tovább a tüzet, melyet szülei gyújtottak benne lángra rövid élete legelső földi napján.

Egy csillaggal több ragyog azóta fenn felettünk az égen. Világossága úgy hatol át a mindent rejtő sötétségen, hogy szülei minden nap tudják, fentről figyeli őket, míg élnek. Apró léptű lábait is tán huncutul lóbálja a felhők tetején, ott, honnan a kacaja már nem hallatszik el mifelénk.

Az élet legértékesebb csodái soha nem tarthatnak örökké. Jöttüket sem jelzi semmi előre, úgy kapjuk őket, hogy vigyázzunk rájuk addig, míg tudunk. S ha az idő lejár, szánkat szóra nem emelhetjük: úgy tűnnek el előlünk, mint egy illékony pillanat. Hangtalanul, csöndben, egy utolsót még simítva arcunkon, hogy tudjuk, ők voltak, lettek és múltak.

Az augusztusi csillaghulláskor mindig nézzünk fel oda, hol a madarak szállnak, de inkább még azon is túl. Éjszakánként, mikor a világ csendesebb és az élet zaja rövid időre elhalkul, a sötét égboltról leolvashatjuk a mennyben lakók hozzánk írt üzeneteit. Mintha az éj fekete lepléről leváló égi tüneményekkel mosolyokat rajzolnának fölénk az égre, hogy tudjuk: ők már jól vannak.