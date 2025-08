Így veheted fel elsők között a 3 százalékos hitelt

Ahogy arról már beszámoltunk szeptember 1-jén indul az Otthon Start Program, aminek keretében a fix 3 százalékos hitelt lehet felvenni azoknak, akik első lakásukat vagy házukat szeretnének megvásárolni. Akik megfelel a szempontoknak, neki is kezdhet a tervezésnek, mutatjuk, mivel érdemes készülni már most is.

A 3 százalékos hitellel most sokan házhoz juthatnak

Forrás: Németh András Péter/Szabad Föld

A 3 százalékos hitel felvételének folyamata

Mint minden hitelnél ennél is vannak olyan papírok, amiket be kell nyújtani, ezeket akár már most is beszerezheted.

Ezekre a dokumentumokra mindenképp szükséged lesz

Személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély)

Lakcím igazolása (személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy külföldi megfelelő)

Adóazonosító jel igazolása (adóigazolvány, ideiglenes adóigazolvány vagy hatósági bizonyítvány)

Tulajdonszerzési szándék igazolása (adásvételi szerződés)

Tulajdoni lap másolata (a hitelintézet által ellenőrzött dokumentum)

Igazolás a munkaviszonyról vagy keresőtevékenységről (foglalkoztató által kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozói igazolás)

És ezekre a dokumentumokra lehet szükséged

Végleges építési engedély, vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység dokumentuma.

Adaptációs költséget igazoló dokumentumok.

Alapterületre vonatkozó ár igazolása építés vagy vásárlás esetén.

Építőközösségi (polgári jogi társasági) tagság igazolása (építőközösségi szerződés).

Építészeti-műszaki dokumentáció vagy szakértői vélemény.

Külföldi foglalkoztatói igazolás

Ebben a cikkben összegyűjtöttük, hogy milyen feltételeknek, kell megfelelned ahhoz, hogy fel tud venni a maximum 50 millió forintos hitelt.