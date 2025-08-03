Remek lehetőség lesz ez arra is, hogy saját otthonra váltsanak a fiatalok - az utca emberét kérdeztük

A maximálisan felvehető hitelösszeg 50 millió forint lesz, melyet legfeljebb 25 év alatt kell visszafizetniük az igénylőknek. A maximum 100 millió forintos árú, használt vagy új lakás vásárlására is felhasználható kölcsönt minimum 10 százalékos önerővel kell kiegészíteni. A legfrissebb hírek szerint házvásárlás esetén 100 helyett 150 millió forint lesz az árkorlát, de lakásoknál marad 100 millió. Az Otthon Start program kínálta 3 százalékos hitel kombinálható a CSOK Plusz hitellel is, ez 80 millió forintig jelent segítséget.

Az Otthon Plusz keretében meghirdetett 3 százalékos hitel remek alternatívája lehet az albérlet kiváltásának is

Forrás: teol.hu

A 3 százalékos lakáshitel nagyszerű lehetőség

Nikolett, mint mondta, már saját otthonában él, melyhez igénybe vette akkoriban a CSOK hitel kínálta lehetőségeket is.

– Akkoriban nagyon örültem volna ennek a lehetőségnek, hogy kedvező kamatozású, előre tervezhető visszafizetéssel vehessük fel a lakáshitelt – mondta el.