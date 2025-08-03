1 órája
Remek lehetőség lesz ez arra is, hogy saját otthonra váltsanak a fiatalok - az utca emberét kérdeztük
Egy kormánydöntés értelmében szeptembertől új, mindössze 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt vehetnek majd fel az első lakásukat vásárlók. Az Otthon Start Program több szempontból is eltér majd az eddig elérhető lehetőségektől: nem csak a kamata lesz fix, hanem igénylésére vonatkozóan sincs korhatár vagy családi állapottal kapcsolatos megkötés, mint a korábbi termékek esetében. A 3 százalékos hitel felvételének pontos feltételeiről a pénzintézetek tudnak további tájékoztatást adni.
A maximálisan felvehető hitelösszeg 50 millió forint lesz, melyet legfeljebb 25 év alatt kell visszafizetniük az igénylőknek. A maximum 100 millió forintos árú, használt vagy új lakás vásárlására is felhasználható kölcsönt minimum 10 százalékos önerővel kell kiegészíteni. A legfrissebb hírek szerint házvásárlás esetén 100 helyett 150 millió forint lesz az árkorlát, de lakásoknál marad 100 millió. Az Otthon Start program kínálta 3 százalékos hitel kombinálható a CSOK Plusz hitellel is, ez 80 millió forintig jelent segítséget.
A 3 százalékos lakáshitel nagyszerű lehetőség
Nikolett, mint mondta, már saját otthonában él, melyhez igénybe vette akkoriban a CSOK hitel kínálta lehetőségeket is.
– Akkoriban nagyon örültem volna ennek a lehetőségnek, hogy kedvező kamatozású, előre tervezhető visszafizetéssel vehessük fel a lakáshitelt – mondta el.
Otthon start program: ha megszűnik az albérlet
Aranka, egy fiatal lány édesanyja szerint ez egy rendkívül jó lehetőség azon fiatalok számára is, akik albérletüket váltanék saját tulajdonú ingatlanra, hiszen a bérlemény soha nem lesz azé, aki havonta fizeti a díját.
– Az albérlet bármilyen ok miatt megszűnhet, és akkor az abban élő fiatalok lakhatása bizonytalanná válhat. Azt gondolom, jobban megéri egy olyan lakásért, vagy házért fizetni, mely az ember sajátja. A lányom még fiatal, de ha ezzel a ehetőséggel majd akkor is élni tud, ha szüksége lesz rá, örülnék neki, mert így azért tervezni is könnyebb – foglalta össze Aranka.
