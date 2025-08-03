Házaspároknak is jó lehetőség a 3 százalékos hitel

Akár házaspárok számára is jó lehetőség lehet a fix 3 százalékos lakáshitel. Ha van egy középkorú házaspár akinek két gyermeke van, és albérletben laknak, ami havonta 300 ezer forintos bérleti díjat fizetnek, akkor hogy ha a házaspár összjövedelme – tehát mindkettőjük fizetése együttesen megközelíti a nettó 500 ezer forintot. Akkor akár 50 millió forintos lakáshitelt is kaphatnak 3 százalékos fix kamatozással - részletezik a Magyarország Kormánya Facebook bejegyzésben.

A házaspárok számára is jó lehetőség lehet a fix 3 százalékos lakáshitel

Forrás: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet

Sokaknak segítség a 3 százalékos lakáshitel

Ennek a hiteltörlesztője havonta 237 ezer forintot tesz ki, ami akár 150 ezer forinttal is olcsóbb lehet, mint hogyha ugyanazt a hitelt valaki piaci alapon szeretné felvenni. A példában szereplő középkorú házaspár által fizetendő 300 ezer forintos bérleti díj összege magasabb, mint a fix 3 százalékos lakáshitel törlesztője - fogalmaznak.