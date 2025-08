A 3 százalékos lakáshitel már most pörgeti a piacot, így látja a gyöngyösi ingatlanszakértő

A magyar kormány bejelentette a 3 százalékos lakáshitel, az Otthon Start Program elindulását. A programban szeptembertől a fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitellel vásárolható első lakás.

A 3 százalékos lakáshitel bejelentése óta elsősorban a vidéki családi házak kerültek az érdeklődés középpontjába, mondta az ingatlanszakértő

Forrás: NAV

Portálunk érdeklődésére Kis Lászlóné gyöngyösi ingatlanszakértő elmondta, hogy határozottan érződik az érdeklődés az embereken.

– Egyrészt igaz ez a vevőkre. Sorra keresnek fel bennünket, hogy alkalmasak-e a hitelfelvételre. Nyilván tájékozódnak egyéb fórumokon, megjelent cikkek elolvasásával is, de konkrét kérdésekkel is jönnek, hogy biztosak legyenek abban, minden feltételnek megfelelnek-e. Mivel ez egy állami támogatással létrejövő hitel, nyilván sokkal szigorúbbak az elbírálási szabályok, mint egy sima hitelnél. A vevők már nézik a számukra szóba jöhető, a feltételeknek megfelelő ingatlanokat is. Azt is érezzük, hogy az eladók is nagyon készülnek. Egyre több ingatlan kerül be a piacra. Sokan reménykednek, hogy jó áron tudják eladni az ingatlanukat. A nagy kereslet áremelő hatású, Budapesten már érezhető egy-két százalékos áremelkedés a családi házak esetén, de azoknál egyébként is magasabban az árak – magyarázta Kis Lászlóné.

A 3 százalékos lakáshitel piaci megjelenését a vevők és az eladók is várják

A gyöngyösi ingatlanszakértő kitért arra, hogy fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel iránti érdeklődés az irodájukban főként a vidéki családi házakra irányul. Nézegetnek persze lakásokat is, tette hozzá. Már szerződések is köttetnek, az ingatlanpiac szereplői várják a szeptembert, emelte ki Kis Lászlóné.

– Már van olyan ügyfelem is, aki megegyezett az eladóval, és megkötötték a szerződést. Belefoglalták, hogy a vevő a szeptemberben megnyíló 3 százalékos lakáshitelből fogja kifizetni a vételárat, illetve nyilván annak egy részét. Azt nem árt figyelembe venni, hogy a bankok is nyilván a maguk igényeire szabják az igénylések elbírálását. Emiatt nem biztos, hogy azonnal lesz a piacon a 3 százalékos hitel, lehet, hogy egy-két hét eltelik a szeptemberből. Ezzel együtt sokan vannak, akik már tudatosan készülnek a hitel megnyílására: ingatlant keresnek, kiválasztják a megfelelőt, megegyeznek az eladóval, előminősíttetik magukat a bankkal, esetleg értékbecslést csináltatnak az ingatlanra, hogy amint igényelni lehet a kölcsönt, azonnal beindíthassák a folyamatot – részletezte az ingatlanszakértő.