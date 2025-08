A rendszerváltás óta a legnagyobb állami otthonteremtési támogatást jelentette be a kormány

Szeptember 1-jétől felvehető a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, ami most sokaknak segítség lehet első lakáshoz jutni. Mutatjuk a részleteket, és a legfontosabb tudnivalólat a most megjelent segítséggel kapcsolatban.

A 3 százalékos kamatozású lakáshitel az első lakáshoz jutást segíti

Forrás: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

Az Otthon Start Program lakáshitel az első lakás megvásárlását hivatott segíteni. Az igénylők maximum 50 millió forint hitelt tudnak felvenni, amelynek fix, 3 százalékos a kamata a teljes futamidő alatt, ami maximum 25 év lehet. A hitelt olyan ingatlanra lehet fordítani, aminek négyzetméterára nem haladja meg a 1,5 millió forintot, továbbá feltétel, hogy az ingatlan értéke lakás esetén legfeljebb 100 millió, lakóház esetén 150 millió forint lehet. A kedvezményes hitel felvételéhez legalább 10 százalék önerő szükséges.

A 3 százalékos kamatozású lakáshitelnek több feltétele is van

A hitelt csak 18 éven felüli, magyar állampolgárok vehetik fel, akik állandó magyarországi lakóhellyel is rendelkeznek, és legalább két évtársadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkeznek. Továbbá a büntetett előélet kizáró ok és köztartozása se lehet annak, aki igénybe szeretné venni a kedvezményes hitelt. Mivel hitelt a bankok nyújtják, meg kell felelni az ezek által előírt hitelképességi feltételeknek

Igényelheti-e a hitelt, akinek már volt lakóingatlana?

Igen, ha az elmúlt 10 évben nem rendelkezett belterületi lakóingatlannal, továbbá az ingatlantulajdoni hányad értéke legfeljebb 15 millió forint, vagy a tulajdoni hányad legfeljebb 50 százalékos.

Az albérleteknél is olcsóbb a havi törlesztő

A törlesztőrészletek pedig olcsóbbak lehetnek, mint az albérletek árai, például 20 millió forint felvétele esetén 25 éves futamidővel a havi törlesztőrészlet 94 ezer forint, amennyiért Egerben már nem is lehet lakást bérelni, de Gyöngyösön és Füzesabonyban is alig találni ilyet. A 30 millió forint felvétele esetén havi 142 ezer forint havi törlesztő részlet is kevesebb, mint egy jobb lakás bérleti díja Egerben, amihez már a gyöngyösi bérleti díjak is közelítenek.

Megnéztük, hogy Egerben pontosan milyen bérlemények vannak 94 ezer forint alatt. Hármat találtunk, ahol csak szobát kínálnak, ezek 18 és 45 ezer forint között vannak. Egy 20 négyzetméteres kis lakás 80 ezer havonta, de a 75 ezerér található 50 négyzetméteres is. A többi bérlemény pedig már jóval a törlesztő részlet fölött van.

A teljes tájékoztató itt olvasható.