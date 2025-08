Akit érint, annak érdemes felvennie a 3 százalékos lakáshitelt, mondja a gyöngyösi ingatlanszakértő

A magyar kormány bejelentette a 3 százalékos lakáshitel, az Otthon Start Program elindulását. A programban szeptembertől a fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitellel vásárolható első lakás.

A 3 százalékos lakáshitel lehetősége már megmozgatta az embereket az ingatlanszakértő szerint

Forrás: MW / Kallus György

Portálunk érdeklődésére Tóth Zoltán, a gyöngyösi Tóthhouse ingatlaniroda tulajdonosa úgy reagált, már a program bejelentését követően, az elmúlt két-három hétben is érezhető volt, hogy megmozdultak az emberek nála is, de más ingatlanos kollégái is ezt tapasztalják.

– Akit érint, annak érdemes ezt a lehetőséget kihasználni, hiszen jóval alacsonyabb a kamatozása. Bár csak szeptember elején indul a hitelprogram, már most igyekeznek az érdeklődők megkeresni azokat az ingatlanokat, amelyek megfelelőek a számukra. Logikusan várható ugyanis egy ingatlanár-növekedés ezzel kapcsolatban, és ezt próbálják már most sokan megelőzni azzal, hogy az elsők között tudjanak vásárolni. Szóba jöhet akár már most egy előzetes bírálat, akár egy előszerződés is az ingatlanra vonatkozóan, több cikk is olvasható róla – részletezte Tóth Zoltán.

A 3 százalékos lakáshitel igénybevételével mielőbb érdemes vásárolni a szakértő szerint

– Arra mindenképpen érdemes odafigyelni a hitellel élni kívánóknak a 10 százalékos önrésszel kapcsolatban, hogy a banki bírálat során – függetlenül attól, hogy mi van az adásvételi szerződésben, tegyük fel 20 millió forint –, attól a bank mondhatja azt, hogy a számára csak 17-18 milliót ér az adott ingatlan, és annak fogja a 90 százalékát folyósítani. Érdemes tehát a 10 százalék felett még valamennyi önerővel rendelkezni, mert lehet, hogy a banki bírálatot követően erre szükség lesz – hívta fel a figyelmet az ingatlanszakértő.

Tóth Zoltán úgy összegzett, hogy az Otthon Start Program tényleg nagyon jó konstrukció, kedvezményes hitel eddig a CSOKhoz kapcsolódott, de ez most nem kötődik sem gyermekvállaláshoz, sem bentlakáshoz, harmadik személynek is kiadható az ingatlan, és rugalmas a részleteiben. Nincs korhatárhoz sem kötve.